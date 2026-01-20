С сотрудницы налоговой службы России взыскали сотню миллионов рублей

В Москве суд взыскал 119 млн рублей с экс-замначальника ИФНС Ишхановой

В Москве суд взыскал 119 миллионов рублей с бывшего заместителя начальника столичной инспекции №15 Федеральной налоговой службы (ФНС) России Елены Ишхановой. Об этом пишет ТАСС.

Имущество изъяли у Ишхановой, ее родственников и доверенных лиц.

В сентябре 2024 года суд приговорил экс-замглавы ИФНС №15 к 8,5 года лишения свободы за получение взятки. По версии следствия, осужденная вступила в сговор со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок №6. Они с сентября 2016-го по октябрь 2018 года получали вознаграждение от предпринимателя за бездействие по предоставлению данных о регистрации по указанному им адресу юридических лиц. Сообщница Ишхановой находится в розыске.