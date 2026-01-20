Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:12, 20 января 2026Из жизни

«Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

Модель Рози Мур поохотилась на акул с борта копии судна из культового триллера
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @rosiekmoore

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», поохотилась на акул с борта копии судна «Орка» из культового триллера «Челюсти». Об этом сообщает Daily Star.

Мур рассказала на своей странице в социальной сети, что отправилась в научную экспедицию на борту точной копии судна из кино, которую строили девять лет. Создатель лодки предоставил ее биологам из научно-исследовательской организации Ocean First Institute, которая занимается изучением и защитой акул.

Мур пояснила, что она с коллегами ловит хищных рыб, проводит быстрый осмотр каждой особи, прикрепляет к ним индивидуальную метку и отпускает обратно в океан. Исследовательница также заявила, что хочет изменить представление людей об акулах как о кровожадных хищниках. «Меняем нарративы "Челюстей" со страха на защиту природы», — объяснила она миссию экспедиции.

Материалы по теме:
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля 2021
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли. Исследовательница и модель использует свою популярность, чтобы популяризировать идеи о защите обитателей мирового океана.

В декабре 2024 года Мур спасла выползшую на оживленное шоссе змею и сняла это на видео. Девушка заметила крупную рептилию, когда ехала по шоссе Route 41 недалеко от Майами, штат Флорида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok