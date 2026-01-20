«Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

Модель Рози Мур поохотилась на акул с борта копии судна из культового триллера

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», поохотилась на акул с борта копии судна «Орка» из культового триллера «Челюсти». Об этом сообщает Daily Star.

Мур рассказала на своей странице в социальной сети, что отправилась в научную экспедицию на борту точной копии судна из кино, которую строили девять лет. Создатель лодки предоставил ее биологам из научно-исследовательской организации Ocean First Institute, которая занимается изучением и защитой акул.

Мур пояснила, что она с коллегами ловит хищных рыб, проводит быстрый осмотр каждой особи, прикрепляет к ним индивидуальную метку и отпускает обратно в океан. Исследовательница также заявила, что хочет изменить представление людей об акулах как о кровожадных хищниках. «Меняем нарративы "Челюстей" со страха на защиту природы», — объяснила она миссию экспедиции.

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли. Исследовательница и модель использует свою популярность, чтобы популяризировать идеи о защите обитателей мирового океана.

В декабре 2024 года Мур спасла выползшую на оживленное шоссе змею и сняла это на видео. Девушка заметила крупную рептилию, когда ехала по шоссе Route 41 недалеко от Майами, штат Флорида.