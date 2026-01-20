Page Six: Кулинарное шоу Меган Маркл на Netflix отменили после двух сезонов

Третьего сезона кулинарного шоу герцогини Сассекской Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, вероятнее всего не будет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что выходившее на Netflix шоу «С любовью, Меган» отменили, но оставили возможность снять несколько специальных выпусков. «Оно не вернется в виде сериала. Были разговоры о нескольких специальных эпизодах к праздникам, но пока ничего конкретного», — заявил инсайдер издания. Он отметил, что сама Маркл называла производство программы очень трудоемким.

Источник также заявил, что вместо съемок телешоу супруга принца Гарри сосредоточится на продвижении своего бренда As Ever. Короткие видео, похожие по духу на отрывки «С любовью, Меган», будут появляться в социальных сетях бренда. Как отмечает Page Six, второй сезон шоу Маркл, стартовавший в августе, не попал в десятку лучших программ Netflix в США, согласно исследованию Forbes. При этом новогодний выпуск оказался в десятке лучших программ в мировом рейтинге.

Согласно официальному отчету Netflix, в первой половине 2025 года «С любовью, Меган» заняло 383-е место в рейтинге, набрав 5,3 миллиона просмотров по всему миру. Официальные данные по второму сезону будут опубликованы в феврале.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл начала делать закладки. Ограниченная партия закладок для книг ручной работы от бренда герцогини Сассекской стала первым ее продуктом 2026 года и была раскуплена за полчаса.