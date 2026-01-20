Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 20 января 2026Силовые структуры

Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

В Якутске возбудили дело по факту гибели юноши в трофейной боевой машине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутске возбудили дело по факту получения смертельных травм юношей в трофейной технике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 20 января на территории выставки трофейной техники в выставленном образце пострадал молодой человек. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления причин и обстоятельств произошедшего. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы, изучается документация.

Ранее сообщалось, что российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео.

