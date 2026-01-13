Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

СК показал видео из роддома Новокузнецка, где умерли 9 младенцев

Следователи работают в роддоме Новокузнецка, где произошла трагедия с младенцами в новогодние праздники. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны сотрудники ведомства, которые проводят осмотр в помещениях медицинского учреждения, изымают документацию и допрашивают персонал.

Действиям должностных лиц роддома будет дана надлежащая правовая оценка. Назначена судебно-медицинская экспертиза в рамках уголовного дела, возбужденного по двум статьям: 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ.

В период новогодних праздников в роддоме погубили девять новорожденных детей. По предварительным данным, причиной могла стать острая респираторная инфекция.

В настоящий момент роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. Главный врач медучреждения отстранен от должности.