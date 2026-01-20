Реклама

Наука и техника
07:30, 20 января 2026
Наука и техника

Лучшие смартфоны Apple и Samsung сравнили

Samsung Galaxy S25 Ultra опередил iPhone 17 Pro по версии издания SlashGear
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Журналисты издания SlashGear сравнили флагманские смартфоны Samsung и Apple и выбрали лучший. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы журнала заявили, что захотели сравнить iPhone 17 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra, так как их производители делят рынок смартфонов — особенно, в США. В итоге журналисты заявили, что топовый аппарат Samsung опережает iPhone по ряду параметров и назвали его победителем.

В материале говорится, что оба смартфона отличаются превосходными характеристиками. Они получили премиальные материалы, быстрые процессоры и продвинутые камеры. Однако гаджет Samsung выделяется наличием стилуса и более привлекательной камеры — разрешением 200, 50 и 10 мегапикселей.

Также они похвалили встроенный в экран дактилоскопический сенсор, который, по мнению редакции SlashGear, считается более практичным вариантом, чем биометрический датчик Face ID у iPhone 17 Pro. Также флагман Samsung доступен на рынке дешевле.

«Оба телефона превосходны, поэтому все сводится к тому, какую операционную систему (ОС) вы предпочитаете. Однако, если бы мы принимали решение, мы бы склонились к Samsung Galaxy S25 Ultra», — подытожили авторы.

Ранее журналисты издания BGR изучили советы экспертов и обозначили оптимальный срок замены смартфона. По их мнению, Android-девайсы можно менять раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет.

