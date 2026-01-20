Сменившая гражданство на австралийское Касаткина вылетела в первом круге Australian Open

Дарья Касаткина вылетела в первом круге Australian Open-2026

Сменившая гражданство с российского на австралийское теннисистка Дарья Касаткина вылетела в первом круге Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка, занимающая 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой, которая является 126-й ракеткой мира.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 7:6, 0:6, 6:3 в пользу чешской спортсменки. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за получение австралийского гражданства. Он сравнил слова Касаткиной о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.