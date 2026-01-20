Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:44, 20 января 2026Спорт

Сменившая гражданство на австралийское Касаткина вылетела в первом круге Australian Open

Дарья Касаткина вылетела в первом круге Australian Open-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Prange / Getty Images

Сменившая гражданство с российского на австралийское теннисистка Дарья Касаткина вылетела в первом круге Australian Open-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка, занимающая 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой, которая является 126-й ракеткой мира.

Матч продлился три сета и завершился со счетом 7:6, 0:6, 6:3 в пользу чешской спортсменки. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за получение австралийского гражданства. Он сравнил слова Касаткиной о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok