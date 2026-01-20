Реклама

15:13, 20 января 2026Спорт

Стало известно число вышедших во второй круг Australian Open россиян

Во второй круг Australian Open в одиночных разрядах вышли семь россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Стало известно число россиян, вышедших во второй круг Australian Open-2026 в мужском и женском одиночных разрядах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У мужчин борьбу за титул продолжат Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. У женщин во втором круге выступят Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева.

У россиян худшее представительство теннисистов в одиночных разрядах за последние шесть лет. В последний раз спортсмен из России побеждал на турнире в одиночке в 2008 году. Титул завоевала Мария Шарапова.

18 января был назван главный фаворит нынешнего Australian Open в мужском одиночном разряде. Им стал итальянец Янник Синнер.

