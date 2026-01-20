Реклама

Наука и техника
18:04, 20 января 2026Наука и техника

Стало известно об использовании США датских F-35 против России

MWM: США использовали датские истребители F-35 против России
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

США использовали датские истребители пятого поколения F-35 против России, говорится в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

В материале рассказывается, что Дания стала третьей в мире страной, полностью отказавшейся от истребителей F-16 в пользу F-35. Ранее это сделали, по данным MWM, Норвегия (2022 год) и Нидерланды (2024).

«Устаревшие датские F-16 сделали переход на F-35 особенно революционным, поскольку технологический разрыв между ними, составлявший более трех десятилетий, обеспечил истребительному флоту Королевских ВВС Дании боевой потенциал, в несколько раз превышающий прежний», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что датчики F-35 особенно ценны для сбора информации о российских системах противовоздушной обороны (ПВО). «Уникальные датчики F-35 сделали его высоко ценимым для операций в Европе, при этом ВВС США разместили эти самолеты на континенте для сбора ценной электронной разведки о российских средствах ПВО на украинском театре военных действий», — пишет издание.

В январе журнал заметил, что российский истребитель Су-35 существенно превосходит поставленные Киеву самолеты F-16 и Mirage.

