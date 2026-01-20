Стало известно об ударе по объекту обеспечения энергией порта Одессы

В Одессе был нанесен удар по подстанции морского порта

В Одессе был нанесен удар по подстанции морского порта в Малодолинском. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В районе Малодолинского зафиксирован удар несколькими БПЛА «Герань-2» по подстанции «Малодолинская» (...) Объект обеспечивает электроснабжение портовой и припортовой инфраструктуры Одесского узла», — сообщает он.

По его словам, станция подстанция также обеспечивает энергией некоторые части железной дороги и складов. Кроме того, отмечает он, после удара начались нарушения подачи электричества в сопредельные объекты.

Ранее пресс-служба Украинской зерновой ассоциации писала, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области. Уточняется, что это происходит в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре.