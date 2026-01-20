Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 20 января 2026Бывший СССР

Стало известно об ударе по объекту обеспечения энергией порта Одессы

В Одессе был нанесен удар по подстанции морского порта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев»

В Одессе был нанесен удар по подстанции морского порта в Малодолинском. Об этом сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В районе Малодолинского зафиксирован удар несколькими БПЛА «Герань-2» по подстанции «Малодолинская» (...) Объект обеспечивает электроснабжение портовой и припортовой инфраструктуры Одесского узла», — сообщает он.

По его словам, станция подстанция также обеспечивает энергией некоторые части железной дороги и складов. Кроме того, отмечает он, после удара начались нарушения подачи электричества в сопредельные объекты.

Ранее пресс-служба Украинской зерновой ассоциации писала, что в январе 2026 года морские суда массово перестали заходить в порты Одессы и Одесской области. Уточняется, что это происходит в связи с ракетными ударами России по портовой инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В США рассказали о задачах китайского J-20

    Стоимость золота достигла исторического максимума

    Российские хакеры вывели из строя «глаза» украинской артиллерии

    Трамп пригласил третьего постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    Стало известно об ударе по объекту обеспечения энергией порта Одессы

    На пляже нашли яйца хищного динозавра

    Российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok