Стремящаяся в ЕС страна увидела риски в санкциях против России

Разведка Армении увидела риски в сохраняющихся санкциях против России

Сохраняющиеся санкции, введенные против России, создают риски для экономики Армении. Об этом сообщила в своем докладе Служба внешней разведки республики, его текст опубликовало агентство Armenpress.

«Значительная часть санкций, введенных в отношении России, почти наверняка останется в силе, что продолжит создавать риски для экономики Армении, в том числе в плане вторичных санкций», — говорится в докладе.

Кроме того, в разведке увидели угрозу для Еревана из-за продолжающейся поляризации между геополитическими центрами. Отмечается, что это может усилить риски, связанные с балансированием внешнеполитических и экономических отношений Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз заставит власти Армении отработать полученный транш в размере 15 миллионов евро деструктивными действиями, в том числе и в отношении России. Он также допустил повторение в стране «молдавского сценария» и предрек фальсификации властями итогов грядущих парламентских выборов.