Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 20 января 2026Бывший СССР

Стремящаяся в ЕС страна увидела риски в санкциях против России

Разведка Армении увидела риски в сохраняющихся санкциях против России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Сохраняющиеся санкции, введенные против России, создают риски для экономики Армении. Об этом сообщила в своем докладе Служба внешней разведки республики, его текст опубликовало агентство Armenpress.

«Значительная часть санкций, введенных в отношении России, почти наверняка останется в силе, что продолжит создавать риски для экономики Армении, в том числе в плане вторичных санкций», — говорится в докладе.

Кроме того, в разведке увидели угрозу для Еревана из-за продолжающейся поляризации между геополитическими центрами. Отмечается, что это может усилить риски, связанные с балансированием внешнеполитических и экономических отношений Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз заставит власти Армении отработать полученный транш в размере 15 миллионов евро деструктивными действиями, в том числе и в отношении России. Он также допустил повторение в стране «молдавского сценария» и предрек фальсификации властями итогов грядущих парламентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok