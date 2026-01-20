Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

В США судья ушел в отставку из-за любви к образу Элвиса Пресли и его песням

В США судья потерял работу после многочисленных жалоб на непрофессиональное поведение в зале суда. Об этом сообщает Dangerous Minds.

Мэтью Торнхилл, один из самых опытных судей округа Сент-Чарльз в штате Миссури, приходил на заседания в парике, стилизованном под прическу Элвиса Пресли, и включал хиты музыканта на смартфоне. Он объяснял свои действия желанием помочь людям расслабиться. После проверки дисциплинарная комиссия сочла, что такая любовь к Элвису подрывала серьезность и достоинство судебного процесса.

В письме от 12 ноября 2025 года судья признал, что его шутки, включавшие упоминания дат рождения и смерти певца, а также цитирование текстов песен, могли повлиять на течение судебных процессов. Он не стал оспаривать обвинения и согласился досрочно уйти в отставку после 20 лет службы.

Также выяснилось, что Торнхилл, участвовавший в местных выборах, использовал заседания для агитации: он спрашивал участников процессов, видели ли они его рекламные листовки. Теперь экс-судья планирует начать политическую карьеру.

