Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:49, 20 января 2026Из жизни

Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

В США судья ушел в отставку из-за любви к образу Элвиса Пресли и его песням
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

В США судья потерял работу после многочисленных жалоб на непрофессиональное поведение в зале суда. Об этом сообщает Dangerous Minds.

Мэтью Торнхилл, один из самых опытных судей округа Сент-Чарльз в штате Миссури, приходил на заседания в парике, стилизованном под прическу Элвиса Пресли, и включал хиты музыканта на смартфоне. Он объяснял свои действия желанием помочь людям расслабиться. После проверки дисциплинарная комиссия сочла, что такая любовь к Элвису подрывала серьезность и достоинство судебного процесса.

В письме от 12 ноября 2025 года судья признал, что его шутки, включавшие упоминания дат рождения и смерти певца, а также цитирование текстов песен, могли повлиять на течение судебных процессов. Он не стал оспаривать обвинения и согласился досрочно уйти в отставку после 20 лет службы.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Также выяснилось, что Торнхилл, участвовавший в местных выборах, использовал заседания для агитации: он спрашивал участников процессов, видели ли они его рекламные листовки. Теперь экс-судья планирует начать политическую карьеру.

Ранее сообщалось, что судью Организации объединенных наций (ООН) из Уганды приговорили в Великобритании к тюремному заключению за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Суд установил, что она воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке «самым вопиющим образом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok