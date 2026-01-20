Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:32, 20 января 2026Из жизни

Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

В Великобритании на чердаке нашли фарфоровую тарелку за два миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Woolley & Wallis

В Лондоне, Великобритания, на аукцион выставили редкую тарелку, произведенную в 1766 году. Как пишет Eastern Daily Press, ее примерная стоимость может достигать 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Фарфоровая тарелка пролежала на чердаке более 50 лет. Она является частью коллекции, которую собирала дизайнер одежды Аннемари Лоббенберг. Особую страсть женщина питала к продукции фарфоровой фабрики города Лоустофт, популярной в XVIII веке. К ней и относится найденная тарелка.

На ней изображен цветок — примула ушковидная, на обратной стороне написано: «Чарльз Уорд, 5 июля 1766». Скорее всего, тарелка была именным подарком.

Материалы по теме:
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

Лоббенберг купила ее в 1968 году вместе с посудой, изготовленной в гончарных мастерских Вустера, Дерби и Стаффордшира. Родственники не знали о ценности изделий, поэтому, после того как женщины не стало, просто оставили их на чердаке. Коллекция будет продана на аукционе Woolley and Wallis 22 января.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сестры нашли на чердаке вазу из китайского фарфора XV века и выставили ее на аукцион. Ее стоимость на аукционе достигла 130 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на царапины и небольшие трещины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok