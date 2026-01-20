Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 20 января 2026Мир

Трамп допустил дезинформацию по Гренландии

Трамп допустил, что его могли дезинформировать по Гренландии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что его могли дезинформировать о присутствии европейских войск в Гренландии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации телеканала, во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп допустил, что его могли неправильно проинформировать о целях отправки европейских войск на территорию Гренландии.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы

    Выезд детей из России за границу стал возможен только по новому документу

    Премьера Польши разозлило приглашение Навроцкого в «Совет мира»

    В Раде обвинили Зеленского в геноциде украинцев

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Трамп допустил дезинформацию по Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok