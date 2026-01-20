Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

CNN: Бункер под Восточным крылом Белого дома адаптируют под новые нужды

Секретный бункер под Восточным крылом Белого дома адаптируют под новые нужды, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Сооружение появилось при президенте США Франклине Рузвельте в 1941 году, после атаки на Перл-Харбор. Бункер был замаскирован под новую пристройку Восточного крыла. Президентский центр чрезвычайных операций (PEOC) включал в себя укрепленный командный пункт с койками, запасами еды, воды, автономным питанием, фильтрацией воздуха и связью. Он мог выдержать ядерный удар. Строительство бункера держали в секрете.

В настоящее время Восточное крыло снова перестраивают для грандиозного бального зала президента США Дональда Трампа. Подземные сооружения 1940-х годов демонтировали: устаревшая инфраструктура была уничтожена экскаваторами в октябре 2025 года. Новые планы засекречены.

Известно, что новый комплекс адаптируют под современные угрозы (ядерные, химические, электромагнитные). Строиться бункер будет на деньги налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на случай третьей мировой войны построил секретный подземный город в Колорадо. Город-бункер Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров и состоит из сети тоннелей и помещений.