18:40, 20 января 2026Экономика

Цифровой рубль не получится использовать для некоторых целей

«Сравни»: В России смогут отследить движение каждого цифрового рубля
Кирилл Луцюк

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

У каждого цифрового рубля будет уникальный код, благодаря которому можно будет отследить все его транзакции и даже программировать, ограничивая использование для определенных целей. Об этом рассказал технический директор финансового маркетплейса «Сравни» Константин Кучугурин. Его процитировали «Известия».

Одним из важных преимуществ новой формы денег станет возможность проводить транзакции без подключения к интернету. Это, как пояснил Кучугурин, особенно актуально для жителей удаленных областей России, где не исключены проблемы со связью. Еще одним отличием от традиционных безналичных средств станет то, что он не будет приносить процентного дохода. Цифровой рубль будет храниться на специальной платформе под контролем регулятора. Таким образом и ответственность за сохранность цифровых рублей берет на себя Банк России.

Ранее сообщалось, что с началом 2026 года в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковский сектор. Данное платежное средство уже доступно для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям.

