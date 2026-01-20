Ученые нашли связь между привычкой читать и продолжительностью жизни

National Geographic: Регулярное чтение способствует долголетию

Между привычкой читать и продолжительностью жизни может быть связь, поскольку исследования ученых показывают, что регулярное чтение снижает стресс, улучшает память и способствует долголетию. Такие данные приводит журнал National Geographic.

«Когда вы погружаетесь в книгу, вы часто входите в состояние транса, похожее на медитацию, и это состояние вас защищает», — объяснила взаимосвязь чтения и продолжительности жизни американский психотерапевт Зои Шоу.

Главным доказательством этой теории стала работа Йельской школы общественного здравоохранения, в рамках которой исследователи 12 лет наблюдали за более чем 3,5 тысячи людьми старше 50 лет. Удалось установить, что регулярно читающие участники в среднем жили на 23 месяца дольше тех, кто не читал совсем. При этом уровень образования и когнитивных способностей на этот показатель никак не влиял.

В этом процессе существенную роль играют социально-эмоциональные эффекты чтения. Социальные связи называют критически важными для здорового старения, а литература способна заменить социальный опыт, так как во время чтения человек тренирует эмоции и способность видеть мир чужими глазами.

Кроме того, чтение притупляет чувство одиночества, что является таким же серьезным фактором риска ранней смерти, как курение и ожирение.

«Чтение одновременно задействует несколько участков мозга — речевой, отвечающий за внимание, память и воображение, — что со временем укрепляет когнитивный резерв», — добавила Шоу.

Специалисты отметили, что достаточно всего 10-30 минут чтения в день, чтобы этот процесс начал приносить пользу для здоровья.

Ранее стало известно, что хобструктивная болезнь легких (ХОБЛ) может быть связана не только с дыхательными нарушениями, но и с повышенным риском ухудшения памяти, внимания и мышления.