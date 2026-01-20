Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 20 января 2026Мир

В Европе заявили о разрушении дружбы Запада

WSJ: Дружба Запада не будет прежней, даже если найдется компромисс по Гренландии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Европе распространяется мнение, что историческая дружба Запада уже никогда не будет прежней, даже если найдется компромисс по вопросу Гренландии. Эта проблема, как и многие другие разногласия, заставляют европейцев осознать, что отношения стали токсичными, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«[Президент США] Дональд Трамп разрушил сплоченность Запада», — заявил итальянский сенатор Карло Календа.

Он утверждает, что администрация Трампа представляет угрозу для европейских демократий. «Европе необходимо сделать себя неуязвимой для любого вмешательства со стороны внешних сил, будь то США или Россия», — приводит издание слова сенатора. Однако пока, по словам Календы, европейцам не хватает для этого сил.

Ранее сообщалось, что чиновники в Европе обеспокоены тем, что Дональд Трамп может пригрозить полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейцев по вопросу Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

    Российские войска уничтожили командный пункт украинского погранотряда в Сумской области

    Инородное тело нашли внутри 19-летней россиянки

    Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО

    Ученые нашли связь между привычкой читать и продолжительностью жизни

    Генсек ООН указал на новый подход США во внешней политике

    Люди с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok