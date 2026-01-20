В Финляндии высказались об ущербе Украине и ЕС из-за отказа вести диалог с Россией

Мема: Отказ от переговоров с Россией наносит вред Украине и Европе

Отказ от попыток наладить диалог с Россией наносит ущерб Украине и интересам Европы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

Финский политик прокомментировал заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который назвал переговоры с Москвой бесполезными и выступил за усиление давления с помощью введения новых санкций против России. «Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы», — отметил Мема.

Политик подчеркнул, что подобные заявления и действия лидеров стран Европы послужили причиной конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Европе распространяется мнение о завершении исторической дружбы на Западе. Сообщалось, что сотрудничество между странами уже никогда не будет прежним, даже если найдется компромисс по вопросу Гренландии.