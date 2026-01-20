Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 20 января 2026Мир

В Финляндии высказались об ущербе Украине и ЕС из-за отказа вести диалог с Россией

Мема: Отказ от переговоров с Россией наносит вред Украине и Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отказ от попыток наладить диалог с Россией наносит ущерб Украине и интересам Европы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

Финский политик прокомментировал заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который назвал переговоры с Москвой бесполезными и выступил за усиление давления с помощью введения новых санкций против России. «Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы», — отметил Мема.

Политик подчеркнул, что подобные заявления и действия лидеров стран Европы послужили причиной конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Европе распространяется мнение о завершении исторической дружбы на Западе. Сообщалось, что сотрудничество между странами уже никогда не будет прежним, даже если найдется компромисс по вопросу Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    Европа захотела запугать Трампа силовым ответом на захват Гренландии

    В российском приграничье 13 пабликов в Telegram назвали вражескими и начали проверять

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok