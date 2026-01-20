Депутат Шеремет: Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз

Европейский союз (ЕС) в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости Михаи Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности.

По его словам, долгие годы Евросоюз пугал свои народы Россией, которой приписывал образ захватчика, для того, чтобы намеренно разрывать связи.

«А вот теперь в ситуации с Гренландией все стало на свои места — на территорию одной из стран ЕС претендует не самодостаточная Россия, а США», — отметил Шеремет.

Депутат добавил, что отказ от связей с Россией сделал Евросоюз зависимой и слабой структурой, которая не сможет противостоять реальным внешним вызовам. Будет совсем неудивительно, если начнется массовый исход стран из состава ЕС.

