Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 20 января 2026Мир

В Госдуме рассказали о конфузе Евросоюза

Депутат Шеремет: Евросоюз в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) в ситуации с Гренландией попал в парадоксальный конфуз. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости Михаи Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности.

По его словам, долгие годы Евросоюз пугал свои народы Россией, которой приписывал образ захватчика, для того, чтобы намеренно разрывать связи.

«А вот теперь в ситуации с Гренландией все стало на свои места — на территорию одной из стран ЕС претендует не самодостаточная Россия, а США», — отметил Шеремет.

Депутат добавил, что отказ от связей с Россией сделал Евросоюз зависимой и слабой структурой, которая не сможет противостоять реальным внешним вызовам. Будет совсем неудивительно, если начнется массовый исход стран из состава ЕС.

Ранее директор Института международных отношений и Центра европейских исследований при Народном университете Китая Ван Ивэй назвал одно действие Соединенных Штатов Америки (США) катастрофой для НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Важнейший покупатель российской нефти охладел к ней

    Российские войска уничтожили командный пункт украинского погранотряда в Сумской области

    Инородное тело нашли внутри 19-летней россиянки

    Трамп обсудил Гренландию с генсеком НАТО

    Ученые нашли связь между привычкой читать и продолжительностью жизни

    Генсек ООН указал на новый подход США во внешней политике

    Люди с пирсингом гениталий рассказали о влиянии украшений на сексуальную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok