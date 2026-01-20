Реклама

В России отреагировали на приглашение Зеленского в «Совет мира» Трампа

Сенатор Карасин: В приглашении Украины в «Совет мира» нет ничего неожиданного
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Reuters

В приглашении Украины в «Совет мира» президента США Дональда Трампа нет ничего неожиданного, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

В этом приглашении ничего неожиданного нет. И в болезненной реакции [президента Украины Владимира] Зеленского, который использует любой повод, чтобы упомянуть Россию в негативном контексте, тоже ничего нового

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«"Совет мира" уже обсуждался в многостороннем формате в ООН в конце года, я так слышал. Надо посмотреть, что это конкретно будет означать, во что это выльется, как это будет сочетаться с уже существующими международно-правовыми нормами, в том числе Уставом ООН. И, во-вторых, что конкретно это принесет. Ведь этот "Совет мира" затевался для решения проблемы Сектора Газа. Поэтому посмотрим, что будет. Не надо загадывать и забегать вперед в расчете всех сценариев», — отреагировал Карасин.

Сенатор отметил, что «Совет мира» — это не совет войны, поэтому всем участникам необходимо сделать оговорки для самих себя.

«Мы не против этого, но приоритет все равно существующим международно-правовым нормам и существующим организациям, прежде всего Организации Объединенных Наций», — заключил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина получила приглашение в «Совет мира» Трампа. При этом он отметил, что ему сложно представить участие страны в одном органе вместе с Россией и Белоруссией.

