Мишустин: Доля нацвалют в торговле России достигла 85 % вместо целевых 70 %

Россия опередила поставленную цель по доле национальных валют в двусторонней торговле. О перевыполнении плана заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

С января по октябрь 2025 года доля рубля и национальных валют стран-контрагентов достигла 85 процентов. Это выше поставленной ранее задачи, подчеркнул глава кабмина в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

«Продолжается переход торговли на расчеты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85 процентов. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70 процентов. И на рубли приходится свыше половины расчетных операций», — пояснил Мишустин.

Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Турция в торговле с Россией столкнулась с проблемой курсовой разницы валют. При этом турецкий высокопоставленный источник отметил, что проблемы с банковскими переводами может решить торговля в национальных валютах. «Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс», — пояснил он.