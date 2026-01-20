В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

Депутаты ГД предложили выдавать семейную ипотеку на 12-й неделе беременности

В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку, начиная с 12-й недели беременности. Письмо с такой инициативой министру финансов Антону Силуанову направили депутаты фракции «Новые люди», передает ТАСС.

Авторы считают, что отсутствие возможности взять семейную ипотеку заранее приводит к тому, что ожидающие ребенка пары вынуждены откладывать решение жилищного вопроса и использовать менее выгодные кредиты. При этом новые правила предполагают, что в случае прерывания беременности по медицинским показаниям, выкидыша или других несчастных случаев право на льготную ипотеку прекращается.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что выдача квартир по соцнайму и стройсберкассы способны заменить ипотеку в России.