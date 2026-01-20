Реклама

18:00, 20 января 2026

В России собрались изменить правила для брошенных на таможне машин

Оставленные на таможне машины будут быстрее получать статус госсобственности
Марина Аверкина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Министерство финансов Российской Федерации планирует ужесточить правила обращения в государственную собственность транспорта, оставленного на таможне. Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект, одобренный депутатами Госдумы в первом чтении, предполагает сокращение предусмотренного срока с 60 до 30 дней.

В сопроводительных документах к инициативе указано, что, если в течение 30 дней автомобиль или иные товары, помещенные на склад временного хранения, не будут забраны владельцем либо его официальным представителем, это имущество автоматически перейдет в федеральную собственность.

Ранее автоюристы рассказали, как действовать при встрече с автоподставщиками.

