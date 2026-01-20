В России собрались ужесточить экзамен на права

ТАСС: Россиянам могут усложнить теоретический экзамен на права

В России подготовлен проект документа, который ужесточает правила проведения теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение правительства. Об этом информированный источник сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, общественное обсуждение поправок завершено и в настоящее время специалисты подводят его итоги. После документ будет доработан с учетом полученных результатов, пройдет процедуру межведомственного согласования и будет представлен на рассмотрение в кабинет министров.

Инициатива Министерства внутренних дел России предполагает внесение изменений в регламент экзамена. Ведомство предлагает расширить список нарушений, за которые кандидата не допустят к тестированию. В перечень может войти использование любых средств связи, фотоаппаратуры, аудио- и видеоустройств, а также иной персональной электронной техники во время экзамена.

В случае если результаты экзамена будут аннулированы, например, из-за обнаружения скрытых наушников или миниатюрных видеокамер с процессорами, кандидату назначат повторную сдачу. Следующая попытка будет возможна не ранее чем через 12 месяцев со дня проведения экзамена, результаты которого были отменены.

Проектом также предусмотрена обязательная установка в экзаменационных помещениях подразделений Госавтоинспекции средств аудио- и видеорегистрации, что позволит фиксировать весь процесс проведения теоретического экзамена в режиме реального времени.

Еще одно изменение касается сокращения срока, в течение которого действительны положительные результаты этого экзамена для допуска к практическому испытанию. Этот период планируется сократить с 180 до 60 дней.

Ранее стало известно, что российский кроссовер сместил китайский Haval Jolion с позиции лидера.