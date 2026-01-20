Реклама

Россия
10:27, 20 января 2026Россия

В России заявили о вспышке ОРВИ после новогодних праздников

Shot: В России число заболевших ОРВИ за последнюю неделю выросло в 1,5 раза
Майя Назарова

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

В России заявили о вспышке острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) после новогодних праздников. Как стало известно Telegram-каналу Shot, число заболевших за последнюю неделю выросло в 1,5 раза.

По данным издания, причиной стало то, что многие после затяжных каникул вернулись на работу и учебу.

Как утверждает Shot, всего в стране было зафиксировано 15,2 тысячи случаев заражения гриппом, а также 5,4 тысячи заболевших коронавирусом.

В школах уже начали организовывать утренние фильтры. Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры профилактики и сразу обращаться к медикам при первых симптомах.

До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко спрогнозировал, что с 20 января в стране резко возрастет заболеваемость гриппом.

Еще раньше переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения.

