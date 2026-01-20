В России заявили о рекорде в торговле с дружественными странами

Мишустин: Дружественные страны обеспечили 86 процентов российского экспорта

В 2025 году дружественные страны обеспечили подавляющую часть российского экспорта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев на долю дружественных стран пришлось 86 процентов всего российского экспорта. Достигнутый результат, пояснил глава правительства, оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. «Здесь можно говорить о новом историческом рекорде», — констатировал премьер.

В прошлом году, отметил он, был зафиксирован значительный прирост доли ключевых торгово-экономических партнеров. Речь идет о таких странах, как Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан, отметил Мишустин. Подобная динамика, резюмировал он, в итоге позволила превысить ориентир по поставкам в дружественные страны, установленный президентом России Владимиром Путиным.

Наращиванию торговли России с ее основными партнерами все больше мешают масштабные санкции, введенные властями западных стран после начала боевых действий на Украине. К числу основных проблем отечественных компаний эксперты относят трудности с проведением платежей, отказ ряда банков дружественных стран в обслуживании операций, усиление контроля за поставками энергоносителей (в первую очередь нефти) и ограничение импорта через третьи страны из-за рисков введения вторичных санкций.

На этом фоне товарооборот России и Китая, считающегося главным экономическим партнером Москвы, за 2025 год сократился на 6,9 процента и опустился до отметки в 228,1 миллиарда долларов. С учетом вышеперечисленных факторов, отмечал замглавы Минпромторга Алексей Груздев, сохранить столь же высокие темпы роста двусторонней торговли, как в 2023-2024 годах, в обозримом будущем вряд ли удастся.