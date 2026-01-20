В российском приграничье 13 пабликов в Telegram назвали вражескими и начали проверять

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал 13 новостных пабликов Белгорода вражескими и заявил об их проверке правоохранительными органами. Подробности глава российского приграничного региона привел в Telegram-канале.

Гладков пояснил, что эти группы в Telegram начали проверять из-за «массированного вброса фейков».

По мнению белгородского губернатора, подозрительные каналы поймали период, когда власти намеренно не рассказывали о ситуации на энергетических объектах, чтобы не допустить повторных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель — дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения», — подчеркнул он.

Глава Белгородской области пояснил, что некоторые ресурсы публиковали фейки «о горящих генераторах» и о том, что руководство региона и ее муниципалитетов «якобы покинуло территорию».

Список групп, которые подверглись проверке, Гладков прикрепил к посту.

Ранее белгородский губернатор поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести мониторинг «попыток провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства в и так крайне сложной обстановке».

9 января сообщалось, что в Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию.