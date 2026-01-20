Реклама

Наука и техника
10:17, 20 января 2026

В США рассказали о задачах китайского J-20

19FortyFive: Китайский истребитель J-20S сможет атаковать авианосцы ВМС США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Двухместная модификация китайского истребителя пятого поколения J-20 сможет наносить удары по надводным кораблям Военно-морских сил (ВМС) США в ходе возможного конфликта. О задачах самолета рассказали в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что J-20S оптимизирован для выполнения различных задач. Самолет сможет наносить удары по стратегически важным объектам на суше и поражать надводные цели на больших дальностях.

«J-20S могли бы, например, атаковать авианосцы ВМС США в ходе конфликта», — пишет издание.

J-20S официально представили в ходе авиасалона в китайском Чжухае в 2024 году. Этот самолет стал первым двухместным истребителем пятого поколения в мире. Считается, что второй пилот сможет управлять ведомыми дронами и обрабатывать информацию, получаемую с датчиков J-20.

В сентябре в соцсети Weibo опубликовали ролик, демонстрирующий J-20 в «режиме зверя». Самолет нес восемь дальнобойных ракет класса «воздух-воздух» на внешних точках подвески.

