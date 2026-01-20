Реклама

Мир
10:27, 20 января 2026

Влияние торговой войны между США и ЕС на поддержку Украины оценили

Политолог Асафов: Спор Европы и ЕС может сказаться на поддержке Украины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Силы Европы и США в торговой войне неравны, но наступает интересная фаза, когда европейцы должны отвечать и искать какие-то рычаги против давления, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что полноценная торговая война Европейского союза (ЕС) с США серьезно скажется на возможностях поддержки Украины. Отмечается. что Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки Соединенных Штатов через НАТО.

Эксперт указал, что рычаги Европы против давления США, выглядят блекло и даже экономические инструменты не могут дать ответ равноценно, поскольку возможный удар со стороны Соединенных Штатов будет более чувствительным. Этой опасностью обусловлены все те пошлины, с которыми Европа, по его словам, довольно трусливо согласилась.

«Мы наблюдаем возникшую дискуссию, итог которой будет интересно посмотреть. Но то, что началось напряжение среди, казалось бы, союзников, и это напряжение имеет выражение в экономических санкциях и пошлинах, это довольно интересно. Мне кажется, что найдется какое-то условно-компромиссное решение, в котором президент Дональд Трамп реализует свое право сильного», — отметил Асафов.

Что касается Украины, то спор между Евросоюзом и США теоретически может повлиять на помощь, считает политолог. Вместе с тем он указал, что Киев и Европа довольно много согласовали в проектах на декабрь-январь, поэтому последствия скажутся на помощи лишь спустя полгода, если процесс так и не будет урегулирован.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС боится критиковать притязания американского лидера на Гренландию из-за судьбы Украины. В частности, европейцы считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Киева.

