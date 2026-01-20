В ДНР к 13 годам заочно приговорили британского наемника

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима 29-летнего гражданина Великобритании по уголовному делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, осужденный Реджинальд Френсис Стил в мае 2022 года прибыл на Украину через польский пограничный пункт. Там он вступил в ряды Интернационального легиона и в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял участие в боевых действиях против российской армии.

Стил прошел военную подготовку, обучившись навыкам обращения с боевым оружием, воевал против российских солдат до осени 2025 года и заработал 3 миллиона рублей.

