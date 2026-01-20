Воспитательные меры многодетного россиянина оценили в 20 лет колонии

На Алтае многодетный житель получил 20 лет колонии за насилие над дочерьми

В Алтайском крае суд приговорил 44-летнего жителя Барнаула к 20 годам колонии строгого режима за насилие над дочерьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что мужчина более 18 лет жил с супругой и воспитывал шестерых детей. На протяжении длительного времени он истязал двух старших дочерей — бил их руками, ногами и предметами, ставил на колени на соль. Также с 2022 по 2024 год отец надругался над девочками и запретил об этом рассказывать матери, угрожая с ней расправиться в противном случае. Дочери сделали это, когда им исполнилось 19 и 17 лет.

Мужчину признали виновным в истязании несовершеннолетних, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию детей.

