Врач предупредила о коварстве сильных магнитных бурь для сердечников

Врач Чернышова: Людям с проблемами с сердцем стоит беречь себя в магнитные бури

Людям с проблемами с сердцем стоит внимательнее относиться к своему здоровью во время сильных магнитных бурь, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О коварстве повышенной геомагнитной активности она рассказала в беседе с aif.ru.

Чернышова заявила, что некоторые исследования показывают, что магнитные бури влияют на состояние сердечников и остаются незамеченными здоровыми людьми. В связи с этим она посоветовала людям, которые реагируют на нарушения магнитного поля, метеозависимым или метеочувствительным беречь себя и при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 20 января на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Интенсивность бури достигла уровня G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. После его завершения, по мнению экспертов, геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3 (от слабой до сильной).

В свою очередь, доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов отметил, что, помимо недомогания, россияне могут столкнуться и с другими неблагоприятными последствиями, в частности сбоем в работе технологических систем.