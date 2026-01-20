Выдача кредиток в России заметно упала

НБКИ: Число выданных в России кредитных карт сократилась на 5 % в декабре

По итогам декабря 2025 года количество новых выданных кредитных карт в России сократилось на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении показателя сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период финансовые организации выдали россиянам 1,23 миллиона новых кредиток. Самый высокий спрос на этот вид банковских продуктов эксперты зафиксировали в крупнейших регионах страны.

Лидером рейтинга по этому показателю оказалась Москва. В столице за последний месяц прошлого года банки выдали физлицам в общей сложности 93 тысячи новых кредиток. В топ-3 списка также попали Московская область (77,7 тысячи единиц) и Краснодарский край (62 тысячи). На четвертой строчке расположился Санкт-Петербург (54,9 тысячи), а на пятой — Свердловская область (38,8 тысячи).

Снижение выдачи кредиток в России фиксируется на фоне ужесточения регулирования отрасли Центробанком (ЦБ), С учетом этого финансовые организации стали тщательнее рассматривать кредитные заявки клиентов, а гражданам с высоким показателем долговой нагрузки оказалось гораздо сложнее рассчитывать на положительный ответ. В сложившихся реалиях, отметили в ВТБ, ожидать скорого кредитного ренессанса в стране не приходится. Рыночные ставки по займам и кредитным картам на внутреннем рынке еще долго будут оставаться на заградительном уровне для значительной части населения, констатировали в финансовой организации.