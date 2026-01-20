Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:37, 20 января 2026Россия

Выезд детей из России за границу стал возможен только по новому документу

МВД: Выезд детей из России в Беларусь и Абхазию теперь только по загранпаспорту
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 20 января 2026 года выезд детей из России за границу, в том числе в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизскую Республику возможен только при наличии загранпаспорта, свидетельство о рождении исключается из перечня документов. Об этом напомнили в Миграционной службе МВД России.

Родителям теперь при планировании поездки с ребенком до 14 лет за границу, требуется оформить загранпаспорт на него заранее, минимум за месяц. Сделать это можно с помощью Госуслуг, в МФЦ, территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России.

Дети, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до вступления изменений, смогут по нему же вернуться домой.

Как пишет ТАСС, в МВД подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России по-прежнему можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди») отметил, что данные изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних.

Ранее в МВД России предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы

    Выезд детей из России за границу стал возможен только по новому документу

    Премьера Польши разозлило приглашение Навроцкого в «Совет мира»

    В Раде обвинили Зеленского в геноциде украинцев

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Трамп допустил дезинформацию по Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok