Наука и техника
16:08, 20 января 2026Наука и техника

«Высокоточные комплексы» рассказали о поставках «Панцирей»

«Высокоточные комплексы» в полном объеме поставили зенитные «Панцири» в 2025-м
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» в 2025 году в полном объеме поставил Минобороны России зенитные ракетно-пушечные (ЗРПК) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь». Об этом рассказали в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«В полном объеме Минобороны России отгружены зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь", в том числе ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРК "Панцирь-СМД", а также зенитные управляемые ракеты к ним», — говорится в сообщении.

Самоходный «Панцирь-С» на колесном шасси несет зенитные ракеты и две двуствольные пушки калибра 30 миллиметров. «Панцирь-СМД» отличается отсутствием пушек. Эта модификация может нести 48 малогабаритных ракет ТКБ-1055, разработанных для борьбы с дронами.

Ранее в январе Минобороны России опубликовало кадры, демонстрирующие работу расчета «Панциря-С» группировки войск «Север». Комплекс использовал модернизированные ракеты с увеличенной дальностью.

