Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы

На Украине приговорили экс-президента Януковича к 15 годам тюрьмы

На Украине Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу по обвинению в захвате земли под Киевом. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в Telegram-канале.

Ведомство не уточняет, кто именно был фигурантом дела, однако отмечает, что в 2007 году экс-президент занимал должность премьер-министра. Под это описание подходит бывший глава государства Виктор Янукович, свергнутый и бежавший из страны после Евромайдана в 2014 году.

Решение суда гласит, что бывший президент завладел земельным участком площадью 17,5 гектара в селе Сухолучье. По оценке ВАКС, стоимость участка составила 22 миллиона гривен (около 40 миллионов рублей).

Ранее украинский суд признал Януковича виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, подстрекательстве к дезертирству, государственной измене и пособничестве России. По этим обвинениям ему также назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.