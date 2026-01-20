Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:02, 20 января 2026Из жизни

Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

Жених модели OnlyFans Энни Найт ответил недоброжелателям
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @anniekknight

Генри Брейшо, жених модели OnlyFans Энни Найт, рассказал об отношении к ее роду деятельности. Об этом пишет издание The Tab.

Найт и Брейшо обручились в марте 2025 года. Спустя два месяца она за шесть часов переспала с 583 мужчинами. По словам порномодели, перед этим он позвонил ей с работы и пожелал удачи.

В соцсетях Брейшо часто критикуют за то, что он позволяет невесте заниматься сексом с сотнями мужчин. Он терпеливо отвечает недоброжелателям. «Она спасала мне жизнь чаще, чем я готов признаться, — говорится в одном из его комментариев. — Я ее опора, и вместе мы потрясающая команда».

Материалы по теме:
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

В другой переписке Брейшо объяснил, что порно — это работа, которой Энни Найт занимается с давних пор. «Она прекрасный человек и мой лучший друг, — ответил он критику. — Очень верная и на все готовая ради меня. Непросто найти кого-то такого. Надеюсь, однажды тебе это удастся».

Когда Брейшо спросили, беспокоится ли он о безопасности невесты, тот ответил, что с ней работает целая команда поддержки. По его словам, все организовано очень профессионально.

Ранее Энни Найт разочаровало, что ее бывшая подруга, скандальная порнозвезда Бонни Блю, слишком легко отделалась после ареста на Бали. Ей грозило лишение свободы на срок до 15 лет за производство порнографии, однако суд, рассматривавший дело, избрал более легкое наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Новые FPV-дроны начали применять на трех направлениях СВО

    Дания оказалась одним из основных спонсоров Киева

    Названа причина работы WhatsApp в браузере

    Раскрыта схема вербовки наемников в ВСУ через TikTok

    Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

    Девушка случайно проглотила лекарство и едва не оказалась в психиатрической лечебнице

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok