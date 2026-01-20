Реклама

Экономика
20:30, 20 января 2026
Экономика

Жители российского города пожаловались на огромную сосульку с двухэтажный дом

Жители Рязани пожаловались на огромную сосульку с двухэтажный дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Жители Рязани пожаловались на огромную сосульку высотой с двухэтажный дом, которая образовалась на одном из жилых зданий. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».

Речь идет о доме, расположенном на улице 3-и Бутырки. На снимке, сделанном одним из местных жителей, можно увидеть крупный ледяной нарост, который образовался на крыше здания перед балконами жильцов. «Ситуация с сосульками так запущена, что они начинают обретать слишком большие размеры и, соответственно, несут еще большую опасность для жителей», — подписал публикацию автор.

Ранее стало известно, что москвичи придумали необычный способ борьбы с сосульками на крыше дома.

