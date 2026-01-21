Депутат Рады последовал совету главы МВФ рычать по утрам и рассказал о результатах

Нардеп Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев последовал совету главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и начал рычать по утрам. Результатами он поделился в Telegram-канале.
«Пытался "рычать, как лев". Не очень помогло», — рассказал он.
По словам Гетманцева, в Верховной Раде по-прежнему нет отопления, но есть вода. «То есть, тепло есть, но только в наших сердцах!» — прокомментировал он ситуацию.
20 января Георгиева посоветовала украинцам начинать день с рычания. Она отметила, что это добавляет уверенности в себе.