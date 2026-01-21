Реклама

12:43, 21 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады последовал совету главы МВФ рычать по утрам и рассказал о результатах

Нардеп Гетманцев последовал совету главы МВФ и начал рычать по утрам
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нардеп Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев последовал совету главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и начал рычать по утрам. Результатами он поделился в Telegram-канале.

«Пытался "рычать, как лев". Не очень помогло», — рассказал он.

По словам Гетманцева, в Верховной Раде по-прежнему нет отопления, но есть вода. «То есть, тепло есть, но только в наших сердцах!» — прокомментировал он ситуацию.

20 января Георгиева посоветовала украинцам начинать день с рычания. Она отметила, что это добавляет уверенности в себе.

