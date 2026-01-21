Реклама

Девочка нашла человеческие останки по пути на урок физкультуры

В Великобритании девочка нашла труп рядом со школьным спортивным полем
Юлия Юткина
Фото: Starsphinx / Shutterstock / Fotodom  

В городе Вулвергемптон, Великобритания, школьница нашла у футбольных ворот человеческие останки неизвестного происхождения. Об этом сообщает Express & Star.

11-летняя девочка совершила находку, когда направлялась на урок физкультуры. Она наткнулась на бездыханного мужчину на школьном спортивном поле и тут же позвонила матери.

Узнав о произошедшем, учителя отправили всех детей домой и вызвали полицейских. Те предположили, что останки могли попасть на футбольное поле из расположенного рядом заповедника Сместоу после дождя. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в США опознали останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. Их нашли в трех тысячах километров от места, где пропавшего видели в последний раз.

    Обсудить
