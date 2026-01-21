Реклама

Дмитриев прокомментировал напряженность между Францией и ФРГ по Гренландии

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал комментарий по поводу слухов о напряженных отношениях между Парижем и Берлином по Гренландии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Подразделения внутри подразделений», — написал Дмитриев, дополнив пост публикацией газеты Politico.

Ранее Дмитриев прокомментировал слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве стран Европейского союза (ЕС) в отношениях с США.

Также он заявлял, что у Евросоюза в сложившейся геополитической ситуации есть единственный верный выбор — умиротворение.

