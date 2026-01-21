Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 21 января 2026Бывший СССР

Еще одна страна вошла в «Совет мира» Трампа

Азербайджан принял приглашение в Совет мира Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Руководство Азербайджана приняло приглашение присоединиться к «Совету мира» президента США Дональда Трампа и стать одним из соучредителей организации. Об этом сообщила пресс-службы Министерства иностранных дел республики.

«Азербайджан принял приглашение и довел до сведения Соединенных Штатов свое намерение стать государством-учредителем Совета мира. Официальное письмо-подтверждение членства Азербайджана в Совете мира будет направлено в Соединенные Штаты, и в рамках необходимых процедур будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Представители дипведомства также выразили готовность Баку содействовать международному сотрудничеству, миру и стабильности.

Ранее к «Совету мира» присоединилась Белоруссия. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok