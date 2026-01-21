Еще одна страна вошла в «Совет мира» Трампа

Азербайджан принял приглашение в Совет мира Трампа

Руководство Азербайджана приняло приглашение присоединиться к «Совету мира» президента США Дональда Трампа и стать одним из соучредителей организации. Об этом сообщила пресс-службы Министерства иностранных дел республики.

«Азербайджан принял приглашение и довел до сведения Соединенных Штатов свое намерение стать государством-учредителем Совета мира. Официальное письмо-подтверждение членства Азербайджана в Совете мира будет направлено в Соединенные Штаты, и в рамках необходимых процедур будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Представители дипведомства также выразили готовность Баку содействовать международному сотрудничеству, миру и стабильности.

Ранее к «Совету мира» присоединилась Белоруссия. Соответствующий документ подписал президент страны Александр Лукашенко.