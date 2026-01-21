Европарламент приостановил выполнение таможенного соглашения с США

DPA: ЕП официально приостановил выполнение таможенного соглашения между США и ЕС

Европарламент (ЕП) официально приостановил выполнение таможенного соглашения между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом объявило агентство DPA со ссылкой на председателей торгового комитета ЕП.

«Председатель торгового комитета Европейского парламента заявил, что парламент официально приостановил выполнение таможенного соглашения между США и ЕС, заключенного в прошлом году, после угроз США ввести новые пошлины на фоне спора вокруг Гренландии», — сообщило агентство.

Ранее Тереса Рибера, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, заявила, что страны европейского объединения не должны отказываться от каких-либо мер, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества на фоне притязаний США на Гренландию.