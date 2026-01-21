Реклама

15:34, 21 января 2026Мир

Европу призвали к моральному перевооружению

Spiegel: Глава МИД Испании Альбарес призвал Европу к моральному перевооружению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейцы должны не только линейно увеличивать оборонные расходы и производить оружие, но и быть готовыми к моральному перевооружению. С таким призывом выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, его цитирует газета Der Spiegel.

«Моральное перевооружение. Оборонная готовность — это больше, чем просто покупка танков или гранат. Необходимо вернуться к тому, что нас определяет. Мы должны иметь мужество защищаться от любого, кто попирает наши ценности», — высказался Альбарес.

По его мнению, угрозу для объединенной Европы представляют как «ультраправые партии», так и «государства, которые считают, что могут вернуть войну на наш континент».

Альбарес также предложил создать «коалицию желающих» для общеевропейской обороны.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк предложил немцам обзавестись собственным ядерным оружием.

