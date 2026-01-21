Фотография в телефоне довела полицейского до уголовного дела

В Коми полицейскому дали год условно за фото документа под грифом «секретно»

В Республике Коми полицейскому дали год условно по уголовному делу о разглашении государственной тайны. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

До уголовного дела сотрудника внутренних дел республики довела фотография документа, которую он отправил в месседжере знакомому. Документ был под грифом «секретно», а знакомый, получивший фото на телефон не имел доступа к работе с подобными материалами.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали начальника УМВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына, который раскрыл чувствительную информацию лицу из коммерческой организации без соответствующего допуска.