Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:56, 21 января 2026Спорт

Футболиста ПСЖ обвинили в торговле людьми

Футболиста ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Защитника ПСЖ и сборной Франции Лукаса Эрнандеса вместе с его супругой Викторией Триай обвинили в торговле людьми. Об этом сообщает Paris Match.

Прокуратура Версаля получила жалобу от колумбийской семьи из пяти человек — отца, жены и троих детей, — которые работали у пары без официальных документов с сентября 2024 по ноябрь 2025 года. Семья выполняла функции охранников, домработниц, поваров и нянь, но, по их словам, подвергалась эксплуатации: им недоплачивали, обещали легализацию документов, которая не состоялась, и обращались, как с рабами.

Адвокат колумбийцев Лола Дюбуа заявила, что Эрнандес способствовал ухудшению их финансового и социального положения, демонстрируя поведение, близкое к современному рабству. Футболист и его жена шокированы обвинениями и отрицают вину.

В текущем сезоне Эрнандес провел 17 матчей за ПСЖ. Он выступает за команду с 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok