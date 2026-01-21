Футболиста ПСЖ обвинили в торговле людьми

Футболиста ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми

Защитника ПСЖ и сборной Франции Лукаса Эрнандеса вместе с его супругой Викторией Триай обвинили в торговле людьми. Об этом сообщает Paris Match.

Прокуратура Версаля получила жалобу от колумбийской семьи из пяти человек — отца, жены и троих детей, — которые работали у пары без официальных документов с сентября 2024 по ноябрь 2025 года. Семья выполняла функции охранников, домработниц, поваров и нянь, но, по их словам, подвергалась эксплуатации: им недоплачивали, обещали легализацию документов, которая не состоялась, и обращались, как с рабами.

Адвокат колумбийцев Лола Дюбуа заявила, что Эрнандес способствовал ухудшению их финансового и социального положения, демонстрируя поведение, близкое к современному рабству. Футболист и его жена шокированы обвинениями и отрицают вину.

В текущем сезоне Эрнандес провел 17 матчей за ПСЖ. Он выступает за команду с 2023 года.