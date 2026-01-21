Генерал назвал невозможным заблаговременное определение противником целей «Орешника»

Генерал Соболев: Заранее определить, куда прилетит «Орешник», просто невозможно

Заранее разузнать цели, выбранные для атаки «Орешником», противник Вооруженных сил (ВС) России просто не сможет, так как объект для атаки выбирается в последний момент и известен только тем, кто должен осуществить запуск. Об этом рассказал «Царьграду» генерал-лейтенант в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Уверяю, никакие секреты наши наверх противнику не передаются. Просто американская спутниковая разведка действительно очень сильная — скрывать это бессмысленно», — заявил он.

По словам генерала, даже мощные системы наблюдения не могут узнать, куда именно будет нанесен удар перед запуском. Даже если противник заранее сможет узнать о том, что планируется атака, цели конкретных ударов ему известны не будут.

«Определить, куда прилетит "Орешник", просто невозможно», — констатировал генерал-лейтенант. Соболев также заключил, что российская разведка эффективнее, а цели ВС РФ всегда под секретом.

Ранее сообщалось, что в НАТО и Евросоюзе царит паника после запуска российской баллистической ракеты «Орешник» по Украине.

Кроме того, стало известно, что на Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время. Отмечалось, что ВС РФ якобы могут применить и ракетный комплекс «Орешник», но, как пишет издание «Страна.ua», никаких подтверждений этому на данный момент нет.