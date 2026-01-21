Реклама

17:43, 21 января 2026

Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

Блогер Пучков похвалил телеведущую Бузову и назвал ее умной
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил певицу и телеведущую Ольгу Бузову, назвав ее умной. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Блогер рассказал, что лично знаком с артисткой. «Оля — толковая девчонка. Умная, спокойная и всякое такое», — заявил Гоблин, говоря о Бузовой.

Его соведущий Петр Лидов добавил, что она окончила школу с золотой медалью.

Ранее создатель реалити-шоу «Дом-2», продюсер Валерий Комиссаров объяснил феномен популярности Бузовой, участвовавшей в телестройке. По его словам, россияне любят певицу за ее образ трогательной девушки.

До этого телеведущая предложила россиянам поныть. Бузова заявила, что жалобы помогают справляться с жизненными трудностями.

