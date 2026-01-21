Госдума одобрила повышение штрафов за экономические преступления

Госдума одобрила в I чтении повышение штрафов по более чем по 30 статьям УК

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении размеров штрафов более чем по 30 статьям Уголовного кодекса (УК) РФ в сфере экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ, в частности, предусматривает повышение с 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей штрафа за незаконное предпринимательство, а за незаконный оборот поддельных денег или ценных бумаг — с 1 до 5 миллионов рублей.

За неправомерные действия, например, за сокрытие имущества при банкротстве при причинении крупного ущерба (от 2,25 миллиона рублей) теперь будет полагаться штраф от 250 тысяч до миллиона рублей вместо прежних 100-500 тысяч рублей. Значительно вырастут и другие штрафы, в том числе за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

О разработанных Минюстом соответствующих поправках в УК стало известно в январе прошлого года. Тогда отмечалось, что необходимо актуализировать размер штрафов на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано, что изменения позволят «адаптировать размеры штрафов к современным социально-экономическим реалиям», а суммы, предусмотренные в качестве основного вида наказания по некоторым статьям УК, не пересматривались более 20 лет.